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В Москве автобус столкнулся с Mercedes

В результате инцидента пострадал один человек

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Автобус столкнулся с Mercedes на Саввинской набережной в центре Москвы. После столкновения он выехал на тротуар, водитель пострадал. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Саввинской набережной в районе дома 19, строение 15 произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля Mercedes. В результате столкновения автобус выехал на тротуар, водитель пострадал", - сказал собеседник агентства.

В момент ДТП пассажиров в автобусе не было. Информация о других пострадавших не поступала. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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