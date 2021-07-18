Федеральная трасса Р-21 "Кола" перекрыта на участке в Карелии из-за дыма от лесных пожаров

ТАСС, 18 июля. Власти Карелии временно перекрыли движение транспортных средств на участке федеральной автодороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - Борисоглебский с 651-го по 653-й км близ города Сегежа из-за сильного задымления от лесных пожаров, сообщила глава администрации Сегежского района Карелии Марина Гусева.

"По причине сильного задымления из-за тушения пожаров в лесах на трассе "Кола" с 651 по 653 км перекрыто движение транспортных средств. Будьте внимательны! Работы по локализации возгораний ведутся! Проявите, пожалуйста, терпение", - написала руководитель администрации муниципалитета на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее в воскресенье она объяснила горожанам, что задымление в Сегеже вызвано направлением ветра, "ситуация на контроле, спецтехника и бригады людей работают".

По информации Упрдор "Кола", с 19:15 мск 18 июля "в связи с ухудшающейся видимостью из-за увеличения уровня задымленности от лесного пожара закрыто движение транспортных средств на участке 649 - 652 км автодороги Р-21 "Кола" для всех видов транспортных средств".

На утро воскресенья в республике действовали 22 природных пожара на площади более 3,1 тыс. га. Очаги выявлены в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. На пожарах работает более 300 человек и 64 единицы техники. В Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Муезерском районах самые крупные по площади возгорания. На территории республики действует режим повышенной готовности.