Движение на участке Бутовской линии восстановлено

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение на участке Бутовской линии московского метро восстановлено. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Движение на участке Бутовской линии (12) восстановлено", - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что поезда временно следуют с увеличенным интервалом.

"Также можно воспользоваться автобусами КМ", - добавляется в публикации.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на участке Бутовской линии метро, между станциями "Ул. Старокачаловская" и "Ул. Скобелевская", было обнаружено повреждение изоляторов контактного рельса. В результате неисправности отсутствовало движение между станциями "Ул. Старокачаловская" и "Бунинская аллея".