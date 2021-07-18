Площадь лесных пожаров увеличилась в Карелии до 4,2 тыс. га

ТАСС, 18 июля. Количество лесных пожаров в Карелии увеличилось за воскресенье с 22 до 26 возгораний, а их общая площадь - с 3,1 тыс. га до 4,2 тыс. га. Крупные пожары продолжают действовать в Суоярвском, Пряжинском и Сегежском районах Карелии, говорится в сообщении Министерства природных ресурсов и экологии региона.

"На текущий момент (21:00 мск) действует 26 природных пожаров на общей площади более 4 200 га в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Кемском, Лахденпохском, Лоухском, Кондопожском, Беломорском и Сегежском районах. На пожарах работают более 360 человек и 70 единиц техники. В Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Муезерском районах самые крупные по площади пожары", - говорится в сообщении.

Напряженная обстановка в Суоярвском районе в Найстенъярвском лесничестве, где огонь охватил 800 га. На одном из крупных пожаров в Сегежском районе в Волдозерском лесничестве 80 человек работают над локализацией пожара в 600 га. Опашка вокруг кромки пожара продолжается, специалисты приступили к встречному отжигу. Все усилия специалистов, работающих на пожаре, направлены на недопущение перехода огня в населенные пункты - в поселок Волдозеро, садоводческие товарищества "Медвежье", "Ручеек".

В Муезерском районе пожар занял 540 га леса, на его тушение привлечены 27 человек. Населенных пунктов поблизости нет. Десантники-пожарные приступили к встречному отжигу.

По информации МЧС России, на вечер воскресенья на территории Карелии действуют 37 очагов природных пожаров на площади 4 300 га. Из Найстенъярви почти 110 человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жители поселка - к родственникам. В случае ухудшения обстановки в готовность приведена аэромобильная группировка Невского спасательного центра МЧС России и вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра.