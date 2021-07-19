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Лесные пожары в России

Рейс Анапа-Якутск перенаправили на запасной аэродром из-за дыма

Самолет приземлится в Мирном

ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Якутия", летевший из Анапы в Якутск, перенаправили на запасной аэродром в Мирном из-за плохой видимости.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Якутск, рейс 470 авиакомпании "Якутия" из Анапы в Якутск должен был приземлиться в столице региона в 08:05 (02:05 мск).

"Из-за дыма и видимости отправили на запасной аэродром", - сообщили в авиакомпании "Якутия". По данным онлайн-табло, рейс направили в Мирный, его ожидают в Якутске в 13:40 (07:40 мск).

В Якутске с 17 июля наблюдается плотный дым, в воздухе стоит запах гари. В город дым от лесных пожаров заносит северо-западный ветер со стороны Горного района. В столице 18 июля из-за сильной задымленности задержали вылеты и прилеты самолетов. 19 июля в Якутске приземлились два рейса из Новосибирска, прибытие шести рейсов ожидается ближе к полудню.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский крайЯкутия
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