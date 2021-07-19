Суд оштрафовал жителя Кургана на 350 тыс. рублей за призывы к экстремизму

ТАСС, 19 июля. Суд оштрафовал 32-летнего жителя Кургана на 350 тыс. рублей за призывы дестабилизировать деятельность органов государственной власти. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"Курганца осудили за призывы дестабилизировать деятельность органов государственной власти. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга огласил приговор в отношении 32-летнего жителя Кургана, обвиняемого по ч. 2 ст. 280 УК РФ; ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет). <…> Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, мелкие хищения и хулиганство. Фигурант уголовного дела признал свою вину и оказывал помощь следствию. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина - активный противник высших органов исполнительной власти РФ - неоднократно публиковал на своих страницах в соцсетях файлы и комментарии с призывами к идеологии насилия, "создающего опасность гибели или наступлению иных тяжких последствий" в отношении представителей федеральных органов госвласти и другое.