Массовая драка произошла на Новом Арбате в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Конфликт между несколькими мужчинами перерос в драку на Новом Арбате в центре Москвы, в результате двое были привлечены к ответственности, один пострадал. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"18 июля на Новом Арбате в районе дома 19 между мужчинами произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Всего в ней приняли участие не менее трех человек, все они были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Одному из мужчин потребовалась помощь медиков - он был госпитализирован в больницу им. Н. И. Пирогова", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что в ходе драки в отношении одного из участников был применен перцовый баллончик. Предварительно, все участники были пьяны. Полиция в отношении двух инициаторов драки составила административный материал по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). По данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.