В Москве направили в суд дело националистов, целью которых было свержение власти

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следственный комитет в Москве завершил расследование дела националистической группировки, целью которой было свержение власти. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти лиц в возрасте от 19 до 23 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе, умышленном причинении легкого вреда здоровью по мотивам национальной ненависти, побоях, хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд", - сказала Иванова.

По данным следствия, в июле 2017 года двое молодых людей 1998 и 1999 годов рождения, придерживаясь националистических взглядов, создали экстремистское сообщество, в которое вовлекли еще пятерых молодых людей, трое из которых были несовершеннолетними. Они зарегистрировали и администрировали страницы в социальных сетях, где обсуждали общие цели и задачи, в том числе сбор денег. У сообщества была собственная символика, а также манифест. "Целью их деятельности было свержение власти, в связи с этим они на постоянной основе проводили тренировки по рукопашной борьбе, бою с различными видами макетов оружия, преодолению препятствий, в том числе штурма зданий, с привлечением специалистов в указанных областях", - сообщила Иванова. Свои навыки они отрабатывали в ходе проведения так называемых акций на территории Москвы в отношении людей неславянской внешности.

7 мая 2019 года шесть участников сообщества были задержаны. У них изъяли мобильные телефоны, на которых зафиксированы противоправные действия, экстремистскую символику. По словам Ивановой, расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную большим объемом следственных действий. "Кроме того, преступления в ходе акций были совершены в условиях неочевидности, однако следователями собраны доказательства участия и установлена роль в совершении указанных преступлений каждого из обвиняемых", - сказала Иванова. Он уточнила, что один из организаторов экстремистского сообщества, а также один из его участников скрылись, их объявили в федеральный розыск. Кроме того, следователи устанавливают других участников этого сообщества.