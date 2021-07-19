Захватившего отделение банка в Тюмени мужчину направили на психиатрическую экспертизу

ТЮМЕНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Мужчина, который в начале июля захватил отделение банка в Тюмени, направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"По делу назначен комплекс экспертиз, в том числе и психиатрическая", - сказали в пресс-службе.

ЧП произошло 7 июля. Мужчина вошел в отделение банка с сумкой, где, как он заявил, находится опасный предмет, и потребовал 15 млн рублей, а также захватил заложников. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в заложниках находились три человека. По данным УМВД по региону, в отделении были двое сотрудников. Позже мужчину задержали, во время задержания никто не пострадал.

Задержанным оказался 32-летний мужчина, который впоследствии был арестован. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина находился в неадекватном состоянии и состоял на учете у психиатра.