Адвокат Павлов не исключил, что следователя по делу Ивана Сафронова допросят и по его делу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следователя, который ведет дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, могут допросить по делу его адвоката Ивана Павлова, который обвиняется в разглашении следственной тайны. Такое предположение высказал журналистам Павлов.

"По идее, кто как не Александр Чабан, который ведет дело Сафронова, может знать лучше, какую именно тайну я якобы разгласил. Поэтому, с моей точки зрения, его могут допросить как свидетеля по моему уголовному делу", - сказал Павлов. При этом он подчеркнул, что пока его не уведомляли, кто является свидетелем по его делу. "Я могу только предполагать, кто может стать свидетелем, но если это будет Чабан, это будет основанием для его отвода из дела Сафронова", - заключил он.

Павлов специализируется по делам о разглашении государственной тайны. Он защищал военного журналиста Григория Пасько, топ-менеджера РАО ЕЭС Карину Цуркан, а также добивался рассекречивания документов, связанных со смертью шведского дипломата Рауля Валленберга.

В отношении самого Павлова также начато расследование. В день продления Сафронову ареста в гостиничном номере адвоката в Москве был проведен обыск. В отношении Павлова возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), связанное с делом его подзащитного о госизмене. Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов. Вину он не признает.