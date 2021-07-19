Режим ЧС ввели в пяти районах Вологодской области из-за лесных пожаров

ВОЛОГДА, 19 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации установлен в пяти районах Вологодской области, где бушуют крупные лесные пожары. Ситуация осложнена тем, что жаркая и сухая погода прогнозируется в области до начала сентября, запасы воды в водоемах минимальные, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Ввести режим ЧС в районах, где бушуют лесные пожары - это Верховажский, Вытегорский, Вожегодский, Тотемский и Никольский районы. При необходимости - принимать решение о введении режима ЧС руководителем оперштаба по согласованию с губернатором. Попрошу оповестить вологжан о введении режима ЧС и запрете разведения костров в лесах", - сообщил Кувшинников на оперативном заседании областного правительства.

По данным Росгидромета, которые привел губернатор, жаркая и сухая погода сохранится до начала сентября, то есть весь июль и август будет сохраняться засушливая погода, воды в почве нет, водоемы пересыхают. Прогнозируется шквалистый ветер, при котором верховые пожары могут распространяться мгновенно на сотни километров. Поэтому обнаружение и локализация пожаров в первые сутки являются жизненно необходимыми. "Переходим в круглосуточный режим работы. В связи с тяжелейшей ситуацией принимаем решение о создании оперативного штаба. <…> Увеличить кратность авиапатрулирования для обнаружения лесных пожаров на ранних стадиях. Денег не жалеть, все перелеты авиатехники по маршрутам для раннего выявления пожаров будут оплачиваться из резервного фонда правительства Вологодской области. Необходимо привлечь тяжелую технику предприятий и организаций области для прокладки противопожарных разрывов. Всю необходимую технику в режиме ЧС предприятиям предоставлять незамедлительно вместе со сменным рабочим персоналом, никаких отказов быть не должно", - поручил губернатор.

Собрать все силы и средства

Руководитель региона попросил глав муниципалитетов проверить, какие средства пожаротушения находятся на балансе муниципальных предприятий - все мотопомпы, бочки, пожарные машины, водораздатчики должны быть описаны и предоставлены для тушения лесных пожаров по первому требованию оперативного штаба. "Каждый руководитель должен знать, какая техника, это, прежде всего, тяжелая техника на гусеничном ходу, находится на балансе предприятий на территории муниципалитета. Противопожарные разрывы должны быть сделаны вокруг всех населенных пунктов в тех районах, которые находятся в режиме ЧС. Питание и проживание лиц, привлеченных на тушение лесных пожаров, должны быть организованы в полевых условиях, затраты правительство Вологодской области берет на себя", - сказал Кувшинников.

Арендаторам лесного фонда и предприятию "Вологдалесхоз" поручено остановить производство и выделить людей и технику на тушение лесных пожаров по всей территории области. "Надо бросить все силы на тушение лесных пожаров. Оплату работников проводить в двойном размере, это касается предприятий всех форм собственности. После этого предоставить расчет увеличенного фонда оплаты труда для компенсации затрат за счет резерва правительства области", - сказал Кувшинников.

Как сообщил руководитель департамента лесного комплекса региона Роман Марков, жаркое и сухое лето привело к возникновению и быстрому распространению лесных пожаров. За последние три дня количество пожаров возросло на 22, на данный момент действуют 16 пожаров на площади 441 га.