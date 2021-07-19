В Приамурье возобновили движение поездов на участке, где ранее произошло столкновение

ТАСС, 19 июля. Работа по восстановлению путей на участке железной дороги в Приамурье, где столкнулись два грузовых поезда, завершена, движение на линии возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба компании "Эльгауголь".

Ранее пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности сообщала, что аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены, аварийно-восстановительные продолжаются.

"В настоящее время работа по устранению аварии полностью завершена - восстановлено 90 м поврежденных путей. Сейчас движение на линии возобновлено. Добыча идет в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло 17 июля на 51-м километре от станции Верхний Улак, на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). В поездах в момент столкновения находились восемь человек: четверо погибли, четверо получили травмы средней степени тяжести.