В суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения девушке, сбившей детей в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ходатайство об изменении меры пресечения на арест 18-летней Валерии Башкировой, сбившей трех детей на западе Москвы, поступило в суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

"19 июля в адрес Тверского районного суда города Москвы поступило постановление ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года", - сообщили в суде.

В понедельник полиция ужесточила девушке обвинение в связи со смертью двух пострадавших детей. Теперь ей вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Ранее прокуратура потребовала от полиции переквалифицировать девушке обвинение и потребовать ее ареста. По данной части статьи ей грозит до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи, по ней грозит до пяти лет лишения свободы.