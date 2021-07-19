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В суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения девушке, сбившей детей в Москве

Ранее прокуратура потребовала от полиции переквалифицировать девушке обвинение и потребовать ее ареста
Валерия Башкирова Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС
Описание
Валерия Башкирова
© Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ходатайство об изменении меры пресечения на арест 18-летней Валерии Башкировой, сбившей трех детей на западе Москвы, поступило в суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

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"19 июля в адрес Тверского районного суда города Москвы поступило постановление ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года", - сообщили в суде.

В понедельник полиция ужесточила девушке обвинение в связи со смертью двух пострадавших детей. Теперь ей вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Ранее прокуратура потребовала от полиции переквалифицировать девушке обвинение и потребовать ее ареста. По данной части статьи ей грозит до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи, по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

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