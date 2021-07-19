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Полуторагодовалый ребенок погиб в ДТП в Татарстане на трассе М-7

Еще один находится в тяжелом состоянии

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Полуторагодовалый ребенок погиб в ДТП на трассе М-7 в Татарстане, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Татарстана. Еще один пятилетний ребенок находится в тяжелом состоянии.

"Ребенок возрастом полтора года умер на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

Ранее в МВД Татарстана сообщили, что на 780-м км трассы М-7 автомобиль Renault Sandero выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Citroen.

В новость были внесены изменения (21:25 мск) - добавлена информация о погибшем. 

 

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