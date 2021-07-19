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Пять человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Ставрополе

Авария произошла из-за того, что автобус поехал на красный сигнал светофора

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в понедельник вечером в Ставрополе. Авария произошла из-за того, что автобус поехал на красный сигнал светофора, сообщили журналистам в пресс-службе краевого УГИБДД.

"По предварительным данным, 19 июля около 20:00 мск на пересечении улиц Артема и Лермонтова в Ставрополе водитель маршрутного такси "Реал" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Kia Cerato. В результате ДТП пострадали пять человек. Тяжелые травмы получил водитель Kia. Для осмотра в больницу доставлены четыре пассажира автобуса, в том числе 2,5-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусом управлял 32-летний мужчина, который месяц назад уже становился участником ДТП.

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РоссияСтавропольский край
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