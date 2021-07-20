В Якутии действуют восемь природных пожаров вблизи населенных пунктов

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Природные пожары действуют вблизи восьми населенных пунктов в Горном, Мирнинском и Сунтарском районах Якутии. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального Минэкологии.

"На расстоянии менее пяти км действуют четыре природных пожара, которые находятся на особом контроле. Это в Мирнинском районе - село Сюльдюкар, в Горном районе - села Ерт, Дикимдя и Магарас. Кроме того, на расстоянии менее 10 км действуют четыре природных пожара: Горный район - села Кюерелях, Бясь-Кюель и Кептин, Сунтарский район - поселок Кемпендяй", - говорится в сообщении.

По данным Минэкологии Якутии, идут работы по тушению 92 лесных пожаров на территории 16 районов, из них локализовали пять.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, в город Мирный прибыли два борта Бе-200ЧС, направленные дополнительно по решению главы МЧС России Евгения Зиничева для тушения природных пожаров. На территории Сунтарского и Нюрбинского районов около населенных пунктов Хордогой и Бысыттах произвели 17 сбросов и слили 153 тонны воды. "Высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 160 очагов природных пожаров", - добавили в региональном главке МЧС.

В целом за сутки на тушении природных пожаров задействовали 2 138 человек и 299 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС. По данным МЧС, из-за действующих природных пожаров 48 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. В столице региона вновь наблюдается дым, из-за северо-западного ветра дым от пожаров идет со стороны Горного района, там тушат пожар возле села Магарас. В данный момент аэропорт Якутск работает штатно.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.