Авиацию Минобороны задействуют в борьбе с пожарами в Якутии

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Авиация Минобороны РФ будет работать 20 июля в трех районах Якутии, сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

"Вертолеты Министерства обороны - три [единицы] - будут работать в Нюрбинском, Ленском и Сунтарском районах", - сказал Садовников.

Как добавили в региональном главке МЧС, 20 июля планируется работа самолета Бе-200 в Сунтарском районе и вертолета - в Хангаласском. По данным оперштаба Якутии, привлекут по два вертолета авиакомпаний "Полярные авиалинии" и "Алроса", их задействуют в перебросках сил на разные точки пожаров. Самолет-зондировщик планируется направить в вилюйскую группу районов, где есть облачность.

В Минэкологии Якутии 20 июля сообщили, что природные пожары действуют на расстоянии менее пяти км от сел в Горном районе - Ерт, Дикимдя и Магарас. Кроме того, в том же районе на расстоянии менее 10 км действуют пожары у сел Кюерелях, Бясь-Кюель и Кептин.

На брифинге Садовников отметил, что по поручению главы Якутии Айсена Николаева сформируют автоколонну для направления в Горный район для тушения лесных пожаров. Для помощи Горному району мэрия Якутска предоставила автобус для перевозки добровольцев на места дислокации огнеборцев и направила 10 единиц водовозной техники.

По данным Минэкологии Якутии, идут работы по тушению 92 лесных пожаров на территории 16 районов, из них локализовали пять. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.