{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В хостеле в Тольятти произошло массовое отравление граждан Узбекистана

В связи с инцидентом прокуратура Центрального района города проводит проверку

САМАРА, 20 июля. /ТАСС/. В хостеле в Тольятти отравились 23 гражданина Узбекистана, 13 из них госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокурором Центрального района города Тольятти Рамисом Сабирзяновым организована проверка в связи с массовым отравлением граждан Узбекистана, проживающих в хостеле, расположенном по адресу: Тупиковый проезд, 3", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что симптомы отравления зафиксированы у 23 человек, 13 из них госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Собеседница агентства уточнила, что детей среди пострадавших нет.

По итогам проверки будет дана оценка законности осуществления предпринимательской деятельности в сфере услуг для иностранных граждан при их размещении, а также организации питания.

Теги
РоссияСамарская область
СМИ: число пострадавших при наезде машины на террасы в Марбелье возросло до 11
Один человек находится в тяжелом состоянии, отмечает агентство EFE
Читать полностью