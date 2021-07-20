В хостеле в Тольятти произошло массовое отравление граждан Узбекистана

САМАРА, 20 июля. /ТАСС/. В хостеле в Тольятти отравились 23 гражданина Узбекистана, 13 из них госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокурором Центрального района города Тольятти Рамисом Сабирзяновым организована проверка в связи с массовым отравлением граждан Узбекистана, проживающих в хостеле, расположенном по адресу: Тупиковый проезд, 3", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что симптомы отравления зафиксированы у 23 человек, 13 из них госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Собеседница агентства уточнила, что детей среди пострадавших нет.

По итогам проверки будет дана оценка законности осуществления предпринимательской деятельности в сфере услуг для иностранных граждан при их размещении, а также организации питания.