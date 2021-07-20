Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с легковым автомобилем в Коломне, в результате погиб один человек, пятеро пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На Малинском шоссе при повороте на деревню Молитвино произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автобуса, который перевозил рабочих, и легкового автомобиля Skoda. В результате водитель легковушки погибла, пять человек из автобуса пострадали", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Всего в нем находились 30 человек. "Пять человек из автобуса, пострадавшие при столкновении, доставлены в Коломенскую центральную районную больницу", - добавил он.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.