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Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье

В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с легковым автомобилем в Коломне, в результате погиб один человек, пятеро пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На Малинском шоссе при повороте на деревню Молитвино произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автобуса, который перевозил рабочих, и легкового автомобиля Skoda. В результате водитель легковушки погибла, пять человек из автобуса пострадали", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Всего в нем находились 30 человек. "Пять человек из автобуса, пострадавшие при столкновении, доставлены в Коломенскую центральную районную больницу", - добавил он.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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