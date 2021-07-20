Превышения ПДК по сероводороду за сутки выявили в трех городах Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Экологи зафиксировали загрязнение воздуха сероводородом в Оренбурге, Бузулуке, Орске и Оренбургском районе за прошедшие сутки, максимальные значения достигали 19,5 ПДК, сообщается во вторник на сайте экологической службы региона.

"Информация по г. Бузулук. 19 июля 2021 года поступило 11 обращений. Осуществлен выезд ПЭП (передвижного экологического поста). Отобрано 14 проб атмосферного воздуха. Зафиксировано: 11,8 ПДК по сероводороду, 19,5 ПДК по сероводороду", - сказано в сообщении с уточнением, что загрязнение воздуха отмечалось ближе к полуночи по местному времени.

Жители микрорайона Авиагородок Оренбурга, а также граничащего с ним поселка Южный Урал Оренбургского района также жаловались на неприятный запах две ночи подряд. 19 июля около двух часов ночи экологи зафиксировали 6,2 ПДК по сероводороду в Южном Урале, а 20 июля около трех часов ночи - 1,5 ПДК по сероводороду в Авиагородке.

В Орске загрязнение воздуха вечером в понедельник и в ночь на вторник выявил стационарный экологический пост на ул. Школьной, 8. Данные разнятся от 1,4 до 3,1 ПДК по сероводороду. "Источник устанавливается", - уточняется в сообщении.