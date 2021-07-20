Три человека пострадали при столкновении двух машин в Новой Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Две машины столкнулись на улице Летчика Ульянина в Новой Москве, в результате пострадали три человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"В Новой Москве на улице Летчика Ульянина, произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным в результате ДТП пострадали три человека", - сказали в управлении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, проводится проверка.

В управлении уточнили, что водитель "Нивы" столкнулся с такси Kia, которое пропустило поворот и сдавало задним ходом. "В результате происшествия пострадали водители обоих транспортных средств, а также один пассажир такси", - добавили в Госавтоинспекции.

Водитель "Нивы" госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными переломами.