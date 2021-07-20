В Пермском крае на дороге насмерть сбили беременную девушку

ПЕРМЬ, 20 июля. /ТАСС/. Полиция задержала водителя, который насмерть сбил 16-летнюю девушку и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"19 июля в 20:20 (18:20 мск) в п. Звездный мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21113, допустил наезд на местную жительницу 2005 года рождения. Девушка была госпитализирована в больницу, где скончалась. Водитель бросил машину и скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции", - сказано в распространенном сообщении.

По информации местных СМИ, 16-летняя девушка была беременна двойней на девятом месяце.

Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Также в МВД сообщили, что в апреле его лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.