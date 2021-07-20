В Екатеринбурге столкнулись пять автомобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Водитель "ГАЗ-35071" спровоцировал массовую аварию с участием еще четырех автомобилей на 7-м км Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД). В результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской ГИБДД.

"Водитель "ГАЗ-35071" двигался по ЕКАД со стороны Тюменского тракта в сторону Челябинского тракта, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Skoda Octavia. Она далее столкнулась с "Газелью", "Газель" - с Subaru, Subaru - с Lada Granta", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, в аварии пострадал трехлетний ребенок - пассажир Skoda Octavia. Скорая увезла его в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга". Серьезных травм удалось избежать благодаря детскому креслу, в котором его перевозили.

В больницу также доставили водителей Skoda Octavia и Subaru. Медики зафиксировали у них черепно-мозговые травмы.