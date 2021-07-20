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СМИ: в центре Братиславы нашли американскую авиабомбу времен Второй мировой войны

Сапер Ян Пегер установил, что неразорвавшаяся бомба лежала в земле с июня 1944 года

ПРАГА, 20 июля. /ТАСС/. Американская авиабомба времен Второй мировой войны найдена во вторник в центре Братиславы во время строительных работ на Халупковой улице. Об этом информировал сайт словацкой газеты "Правда".

Из расположенных рядом домов и офисных зданий эвакуировали людей, перекрыто движение транспорта. Саперы намерены ликвидировать бомбу на специальном полигоне за пределами Братиславы.

Сапер Ян Пегер, на слова которого ссылается газета, установил, что неразорвавшаяся бомба лежала в земле с июня 1944 года. Тогда ВВС США провели массированную бомбардировку находившегося в Братиславе нефтеперерабатывающего завода, незамерзающего порта и моста через Дунай.

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