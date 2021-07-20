В России за полгода выявили более 1 870 террористических и экстремистских преступлений

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 1 270 террористических и более 600 экстремистских преступлений выявлено в России с начала года. В статистических данных МВД России о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС, сообщается, что количество таких преступлений продолжает расти.

"В январе - июне 2021 года зарегистрировано 1 271 преступление террористического характера (+ 7,4%) и 603 преступления экстремистской направленности (+ 36,4%)", - сообщает министерство.

Из общего числа зарегистрированных 205 преступлений террористического характера совершены в этом году, в том числе 74 - за пределами России. А 24 пресечены на стадии приготовления и покушения.