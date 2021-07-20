Китай направил саперов для прокладки взрывами водоотвода от поврежденной плотины

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила во вторник инженерные войска в город Лоян (центральная провинция Хэнань) для прокладки при помощи взрывов дополнительного водоотвода от переполненного водохранилища. Как говорится в заявлении Центральной зоны боевого командования НОАК, паводки повредили плотину и могут разрушить ее.

"В плотине появился прорыв размером около 20 метров, дамба получила сильные повреждения. Плотина в любое время может разрушиться", - сказано в заявлении регионального командования.

"Правительство уезда Ичуань запросило помощи, по приказу Центральной зоны боевого командования части инженерных войск и бригада РХБЗ 83-й армии были подняты по тревоге и ночью выдвинулись для выполнения задачи по прокладке резервного отвода для воды при помощи взрывов", - отмечается в документе.

За последние сутки в центральной и западной части провинции Хэнань выпало от 50 до 90 мм осадков. В административном центре региона этот показатель достигал от 250 до 329 мм. Согласно прогнозам, в течение завтрашнего дня в провинции выпадет еще около 260 мм осадков.