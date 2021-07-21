Задымление отмечается в четырех районах Хабаровского края из-за природных пожаров в Якутии

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Дым от природных пожаров в Якутии накрыл поселения в четырех районах Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.

"С учетом складывающейся сложной лесопожарной и метеорологической обстановки на территории Республика Саха (Якутия), а также переносом воздушных масс в сторону Хабаровского края, в населенных пунктах Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Ульчского районов отмечается задымление", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшие дни, до 23 июля, из-за преобладания северо-западного и западного направлений ветра задымление может сохраняться. Людям рекомендуется сократить время нахождения в задымленной атмосфере, при подходе дымового облака нужно плотно закрыть входные двери, окна и форточки, снизить физическую и двигательную активность. Специалисты рекомендуют также фильтровать воздух, в помещениях можно использовать бытовые климатические приборы и пылесосы с водяным и тканевыми пылеулавливанием.

В Якутии из-за пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. По данным федеральной Авиалесоохраны, в регионе зафиксировано 98 пожаров на землях лесного фонда на площади 745 764 га, четыре пожара площадью 23 350 га в природном парке "Ленские столбы" и пожар на землях иных категорий площадью 950 га в Хангаласском районе.