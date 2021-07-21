У КНР нет информации об иностранцах среди погибших и пострадавших в результате наводнения

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Власти Китая не получали информации об иностранных гражданах среди погибших и пострадавших в результате наводнения в китайской центральной провинции Хэнань. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"К настоящему времени мы не получали информации об иностранных гражданах среди погибших и пострадавших в провинции Хэнань", - сказал он.

Как подчеркнул дипломат, власти страны относятся к иностранным гражданам так же, как и к гражданам КНР. "Правительство Китая всегда ставит на первое место безопасность жизней и сохранность имущества населения", - указал он.

Из-за продолжавшихся несколько дней ливней в провинции Хэнань начались паводки. По последним данным, в результате наводнения погибли по меньшей мере 12 человек, все они стали жертвами затопления поезда в тоннеле метро административного центра провинции - города Чжэнчжоу. Из-за прорыва плотины на одном из водохранилищ города власти провинции ввели первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.

По данным на утро среды, в результате стихийного бедствия в Чжэнчжоу пострадали свыше 30 тыс. человек, порядка 200 тыс. жителей города, население которого составляет около 12,6 млн человек, были эвакуированы в безопасные районы.

Согласно официальным данным, за последние сутки в городе выпало 457,5 мм осадков. При этом, по оценкам метеорологов, годовая норма осадков в Чжэнчжоу составляет около 640,8 мм.