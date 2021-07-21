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В Петербурге возбудили дело после избиения женщиной полицейского

Женщина скрылась с места происшествия, ее личность в данный момент устанавливается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после избиения женщиной сотрудника полиции в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, вечером 20 июля возле дома №41, к. 1 на Шуваловском проспекте женщина нанесла полицейскому несколько ударов по голове и конечностям, после чего скрылась с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности женщины.

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