В Курганской области пресекли изготовление поддельных книг о Гарри Поттере

ТАСС, 21 июля. Правоохранительные органы пресекли изготовление и продажу контрафактных экземпляров популярной серии книг предпринимателем в Курганской области. Полицией в ходе обыска было изъято около 50 тыс. изданий, сообщили в среду на сайте МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об изготовлении и продаже контрафактных экземпляров романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. "Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Курганской области пресечена незаконная деятельность по изготовлению и реализации контрафактных экземпляров книжной продукции. В отношении предпринимателя следователем СУ УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 146 УК РФ ("Нарушение авторских и смежных прав"). В ходе обысков полицейские изъяли почти 50 тыс. уже отпечатанных изданий, а также клише и полиграфическое оборудование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб правообладателю оценивается более чем в 22 млн рублей. По предварительным данным, гендиректор одной из местных организаций, используя свое служебное положение, в арендованной типографии изготавливал книги без согласия правообладателя.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточняет Волк.