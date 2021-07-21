В Башкирии возбудили уголовное дело о травмировании подростка сорванной ветром кровлей

УФА, 21 июля. /ТАСС/. Ветер сорвал кровлю торгового центра в селе Бижбуляк в Башкирии, в результате травмы получила 14-летняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в среду.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), по факту травмирования несовершеннолетней в результате падения на нее кровли крыши торгового центра", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во вторник, порыв ветра сорвал кровлю здания торгового центра, которая упала на проходившего мимо подростка. Пострадавшая была госпитализирована с травмами в тяжелом состоянии. "Следователями допрашиваются очевидцы, руководство и работники торгового центра, истребуется техническая документация на здание, по результатам осмотра места происшествия планируется проведение строительно-технической экспертизы с целью установления причины происшествия и соответствия технического состояния здания предъявляемым строительным нормам и требованиям безопасности", - добавили в СК.

По данным ГУ МЧС по республике, площадь сорванной кровли составила 80 кв. м.