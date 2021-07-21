Глава Якутии предложил создать в регионе лесопожарный центр

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев предложил создать в Якутске лесопожарный центр, который поможет бороться с природными пожарами на отдаленных территориях, по примеру созданного в Красноярском крае лесопожарного центра.

"На территории республики из 255 млн га земель лесного фонда 90% расположено в зоне авиационной охраны лесов на очень отдаленных территориях. На них за последние четыре года зафиксированы более 3 100 пожаров. В целях повышения эффективности охраны лесов я предлагаю создать региональный лесопожарный центр в Якутске по примеру того, который сейчас создается в Красноярском крае", - сказал Николаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он также попросил президента оказать содействие в дополнительной поставке тракторов класса ДТ-75 со специализированным лесопожарным оборудованием.

"Несмотря на то, что по национальному проекту "Экология" в республику поступает значительное количество техники, у нас есть просьба о дополнительной поставке тракторов класса ДТ-75 со специализированным лесопожарным оборудованием, которые лучше всего показали себя в условиях лесных пожаров на территории Якутии в эти годы", - отметил глава республики.

На создание лесопожарного центра "Север" в Красноярском крае правительством РФ в июне было выделено 5 млрд рублей - на закупку техники, набор личного состава, на оснащение необходимым оборудованием парашютистов и десантников-пожарных. Планируется, что центр будет оказывать помощь наиболее страдающим от пожаров регионам - тушить пожары на труднодоступных и удаленных территориях Сибири и Дальнего Востока, прежде всего в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Иркутской области и Забайкальском крае, Республике Бурятия. Кроме того, центр сможет оказывать помощь при борьбе с пожарами в Амурской области, Хабаровском крае, Магаданской области, Камчатском крае. Центр рассчитан на 390 сотрудников.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.