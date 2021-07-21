В Ульяновске руководителей частных клиник подозревают в подделке справок о вакцинации

ТАСС, 21 июля. Уголовное дело возбуждено в отношении ряда руководителей частных медицинских организаций, подозреваемых в мошенничестве и подделке справок о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении ряда руководителей медицинских организаций города, подозреваемых в совершении мошеннических действий, изготовлении и выдаче фальсифицированных справок о вакцинации от COVID-19, внесении ложных сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения РФ (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 237, ч. 4 ст. 274.1, ч. 1 ст. 327 УК РФ)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с мая по июнь этого года несколько руководителей и других сотрудников частных медицинских клиник, а также государственного учреждения здравоохранения, действуя группой, организовали предоставление в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области ложных сведений о количестве граждан, прошедших диспансеризацию. Должностные лица фонда, введенные в заблуждение, оплатили якобы оказанные медицинские услуги на сумму не менее 500 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники организаций организовали внесение в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Минздрава РФ ложных сведений о вакцинации от коронавируса, а также изготовление и выдачу справок, содержащих ложные сведения о сделанных прививках.

В среду следователи провели обыски в медучреждениях, а также по местам жительства подозреваемых.