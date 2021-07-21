Суд оставил в СИЗО финансиста Корищенко, обвиняемого в растрате 3 млрд рублей Инвестбанка

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест бывшего заместителя председателя ЦБ РФ Константина Корищенко, задержанного в рамках уголовного дела о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка, который он возглавлял в 2012 году. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, постановление об аресте вступило в силу.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Тверского районного суда Москвы от 18 июня 2021 года, которым Корищенко К. Н. заключен под стражу до 16 августа 2021 года. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Фигурантом этого дела является также бизнесмен Максим Пальчун. Он вместе с Корищенко был задержан в середине июня. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). 18 июня Тверской суд Москвы санкционировал их арест до 16 августа.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, они являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка. Санкция статьи, вменяемой фигурантам, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Дело расследует следственный департамент МВД России. Проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил ТАСС, что задержание Корищенко не связано с его текущей работой в вузе.

Корищенко с 2002 по 2008 год занимал пост заместителя председателя Центрального банка России, позже возглавлял Инвестбанк. В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в РАНХиГС.