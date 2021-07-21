Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с гибелью людей при наводнении в Китае

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с последствиями наводнений в провинции Хэнань. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Кремля.

"Президент Российской Федерации передал слова искреннего сочувствия тем, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Сильные дожди идут в провинции Хэнань уже несколько дней, что привело к паводкам и затоплению ряда территорий. Особо тяжелая ситуация сложилась в административном центре провинции - городе Чжэнчжоу. По последним данным, жертвами наводнений там стали не менее 25 человек. При этом 12 человек погибли в результате затопления поезда в тоннеле метро Чжэнчжоу, которое произошло во вторник.