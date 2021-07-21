Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет из Москвы штатно сел в Перми

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва - Пермь, совершил штатную посадку в аэропорту назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет совершил штатную посадку. Причины, почему экипаж подал сигнал тревоги, устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Самолет на несколько минут отстал от запланированного графика.

Ранее сообщалось, что пассажирский Airbus A-320 Москва - Пермь подал сигнал тревоги при снижении. По данным портала Flightradar24.com, самолет подал сигнал general emergency, находясь на высоте около 2 200 метров, и продолжил снижение.