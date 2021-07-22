Первого замминистра природных ресурсов Хакасии заподозрили в хищении

ТАСС, 22 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова по подозрению в хищении, он освобожден от должности, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере")", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, речь идет о растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, министерство содействует следствию.

Глушков освобожден от занимаемой должности, служебный контракт с ним расторгнут.