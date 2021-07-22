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Суд отпустил под домашний арест управляющего отделением ВТБ в Ярославле Гофтмана

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном разглашении или использовании банковской тайны

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля отпустил под домашний арест управляющего региональным отделением банка ВТБ Илью Гофтмана, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном разглашении или использовании банковской тайны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.

25 марта Кировский суд избрал Гофтману меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Постановлением Кировского районного суда Ярославля <…> удовлетворено ходатайство следователя, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Гофтману было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 2 ст. 183 УК РФ ("Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца"). Банк сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования дела. Адвокаты не комментируют ход расследования.

Гофтман был назначен управляющим ВТБ в Ярославской области с 1 января 2019 года в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей.

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