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Самолет Москва - Пермь подавал сигнал тревоги из-за разгерметизации

Экипаж принял решение снизиться до безопасной высоты и продолжить посадку

ТАСС, 22 июля. Разгерметизация стала причиной сигнала тревоги, который подал при посадке пассажирский самолет Москва - Пермь в среду вечером. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Около 22:00 мск в районе аэропорта Перми командир пассажирского Airbus A-320, выполнявшего рейс Москва - Пермь, доложил диспетчеру о разгерметизации", - сказал собеседник агентства.

Экипаж принял решение снизиться до безопасной высоты и продолжать посадку, которая прошла в штатном режиме.

В среду вечером пассажирский Airbus A-320 Москва - Пермь подал сигнал тревоги при снижении. По данным портала Flightradar24.com, самолет подал сигнал general emergency, находясь на высоте около 2 200 метров и продолжил снижение. Спустя около 20 минут он совершил посадку в аэропорту назначения.

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