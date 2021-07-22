Вблизи населенных пунктов в Карелии действуют два природных пожара

ТАСС, 22 июля. Два природных пожара действуют в 5 км от населенных пунктов в Карелии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В пятикилометровой зоне [от населенных пунктов] продолжают действовать два природных пожара в Суоярвском и Сегежском районах. Пожарные круглосуточно проводят работы по тушению пожаров и защите населенных пунктов в условиях задымления и высоких температур", - сказали в МЧС.

По последним данным, в республике действуют 30 очагов природных пожаров с площадью активного горения 54 га.

Ранее сообщалось, что наиболее сложная обстановка продолжает сохраняться в Суоярвском, Сегежском, Пряжинском и Муезерском районах. Везде ведутся работы по созданию минерализованных полос, угрозы для населенных пунктов на данный момент нет. В регионе введен режим ЧС. Глава Карелии обратился с просьбой к федеральному центру выделить республике дополнительно 100 млн рублей на борьбу с лесными пожарами и продолжение авиапатрулирования.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республику вернется жаркая погода, что осложнит работу пожарных. При этом в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным накануне глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что локализовать лесные очаги возгорания планируется к вечеру субботы.