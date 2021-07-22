Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов из-за тумана на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержки рейсов в аэропортах Екатеринбурга и Тюмени. Причиной изменения времени прибытия самолетов стал туман, сообщили в четверг в Уральской транспортной прокуратуре.

"22.07.2021 в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах Кольцово и Тюмени пассажирские лайнеры не смогли по расписанию вылететь и приземлиться. <…> Свердловской и Тюменской транспортными прокуратурами проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, приземлиться не смогли самолеты восьми авиакомпаний: "Уральские авиалинии", Red Wings, "Аэрофлот", "Победа", "Азимут", Azur AirAzur AirAzur AirAzur Air, "Нордавиа" и "Utair". Их направили на запасные аэродромы в Курган, Омск, Уфу, Челябинск и Ханты-Мансийск.

После улучшения погодных условий воздушные гавани работают в штатном режиме.