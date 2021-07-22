Волгоградская полиция проводит проверку из-за избиения ребенка

ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские Волгограда устанавливают личности мужчины и женщины, которые избивали малолетнего ребенка. Моменты применения насилия к малышу были запечатлены очевидцами и выложены в соцсеть, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, где нетрезвая молодая пара переходит дорогу с несколькими маленькими детьми, а затем мужчина начинает кричать на одного из них и бить его ладонью по макушке. После этого он, оскорбляя ребенка, пинает его ногой. Женщина при этом, находясь рядом, не реагирует на происходящее.

"Устанавливается личность граждан, применивших насилие в отношении малолетнего ребенка. Видеоматериал был обнаружен в результате мониторинга СМИ, инициирована проверка", - сказали в пресс-службе.