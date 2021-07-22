Лесопожарный центр в Якутии может появиться в следующем году

ТАСС, 22 июля. Лесопожарный центр в Якутске, с предложением о создании которого накануне выступил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, может появиться уже в следующем году. Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель Якутии при президенте РФ, первый зампредседателя правительства республики Андрей Федотов.

"Совсем скоро мы ожидаем специальное совещание у [главы правительства РФ] Михаила Владимировича Мишустина по этому вопросу <…> Ожидаем, что лесопожарный центр появится уже в следующем году", - сказал Федотов.

Он также отметил, что за последние четыре года в Якутии кратно увеличилось и финансирование, и подготовка кадров, что позволило в этом году не допустить пожаров в населенных пунктах.

"База для центра есть, республика у нас самая аэродромно насыщенная, есть большой опыт работы авиации, основа есть, на ней и планируется создать лесопожарный центр, который будет иметь и авиационное крыло, и также будет заниматься всеми остальными вопросами - профилактикой, информированием населения, подготовкой добровольцев и ресурсных центров", - пояснил Федотов.

Накануне глава Якутии Айсен Николаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином сообщил, что на территории республики из 255 млн га земель лесного фонда 90% расположены в зоне авиационной охраны лесов на отдаленных территориях, где за последние четыре года зафиксированы более 3 тыс. пожаров. В связи с этим в целях повышения эффективности охраны лесов он предложил создать региональный лесопожарный центр в Якутске по примеру того, который сейчас создается в Красноярском крае. Что касается красноярского центра, то планируется, что он будет оказывать помощь наиболее страдающим от пожаров регионам - тушить пожары на труднодоступных и удаленных территориях Сибири и Дальнего Востока, центр рассчитан на 390 сотрудников.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.