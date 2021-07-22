{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Главу отделения ПФР Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток

По информации следователей, он получил взятки от представителя частной охранной фирмы за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи задержали руководителя отделения Пенсионного фонда России в Челябинской области по подозрению в получении взяток. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК по Челябинской области задержан руководитель регионального отделения ПФР, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении. По данным следствия, чиновник получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений ПФР.

В СК уточнили, что преступление выявили сотрудники полиции. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теги
РоссияЧелябинская область
Сотни упавших из-за урагана деревьев повредили машины, газовые трубы и крыши в Саратове
В ликвидации последствий непогоды задействовали более 100 единиц техники и свыше 200 рабочих
Читать полностью