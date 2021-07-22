Следствие требует арестовать судмедэксперта за подлог в деле о гибели Леонида Ошарина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следствие требует арестовать судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, специалиста подозревают в служебном подлоге. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство СК.

"В суд поступило ходатайство об аресте Пенцакова А., подозреваемого в халатности и служебном подлоге", - сказали в суде, не уточнив иных деталей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что речь идет об эксперте, который готовил заключение по делу о смерти Ошарина.

В прошлом году Ошарин был найден мертвым в Крыму, причиной его смерти считается самоубийство. На теле чиновника были обнаружены раны.

Ошарин родился 22 января 1973 года в Ивановской области. Окончил Ивановский государственный энергетический университет, затем получил дополнительное образование по управлению государственными и муниципальными заказами. С 2001 года работал в Москве: начинал в должности замдиректора по художественно-постановочной части в театрах "Человек" и "Жар-птица", а затем перешел на работу в театр Et Cetera, где работал главным инженером, заместителем директора по строительству нового здания, а с 2005 года - директором театра.

В конце декабря 2011 года был назначен директором Московского академического театра им. Вл. Маяковского. В ноябре 2018 года стал заместителем руководителя департамента культуры Москвы.