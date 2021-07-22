Дело основателя компании "Новый поток" о многомиллиардных хищениях направлено в суд

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело основателя и совладельца компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, принадлежащее Дмитрию Мазурову и другим фигурантам, в том числе деньги и объекты недвижимого имущества в Монако и Франции. "Предварительное расследование уголовного дела в отношении еще двоих участников организованной группы продолжается. Обвиняемые объявлены в международный розыск, судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.

Бизнесмен был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту Шереметьево. Как следует из материала о возбуждении уголовного дела, оно было возбуждено после заявления главы ПАО "Сбербанк" Германа Грефа. Мазурову вменяется хищение выданного Сбербанком кредита на $29 миллионов. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению, считает следствие. ПАО "Сбербанк" деньги возвращены не были, банк признан потерпевшей стороной.