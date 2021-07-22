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В Москве задержали подростков, изнасиловавших 13-летнюю школьницу

Свои действия подростки сняли на видео и пригрозили пострадавшей, что распространят ролик в сети, если она пойдет в полицию

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следствие задержало троих подростков, которые изнасиловали 13-летнюю девочку в Москве. Происшествие произошло еще в конце прошлого года, но девочка рассказала о нем только сейчас. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Следствие считает, что в декабре 2020 года трое подростков от 16 до 17 лет в квартире на юго-западе столицы подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество, после которого она потеряла сознание.

"Воспользовавшись бессознательным состоянием потерпевшей, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера. <…> Девочка только спустя продолжительное время рассказала о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы", - сказала Иванова.

Свои действия подростки сняли на видео и пригрозили пострадавшей, что распространят ролик в сети, если она пойдет в полицию. В дальнейшем молодые люди показали видео своим сверстникам.

После огласки истории всех троих оперативно задержали, все они признали вину, им предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемых.

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