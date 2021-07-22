В Липецке женщина на BMW протаранила машину с ребенком

ТАСС, 22 июля. Столкновение двух иномарок, одна из которых на высокой скорости протаранила другую, выехав на встречную полосу, произошло на улице Краснозаводской в Липецке. В результате случившегося серьезно пострадал восьмилетний ребенок, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Липецкой области.

По данным местных СМИ, больше всего очевидцев шокировало поведение женщины-водителя BMW, которую сняли на видео сразу после случившегося. Выйдя из разбитой машины, она начала танцевать рядом с лежащими на траве пострадавшими, которых забирали врачи скорой, при этом напевая и утверждая, что за рулем была не она. Однако в местных пабликах свидетели ДТП заявили, что больше никого в машине с ней не было.

"На улице Краснозаводской произошло столкновение автомобилей BMW под управлением 31-летней женщины и Suzuki с 28-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира второй иномарки, в том числе восьмилетний мальчик, с травмами их доставили в больницу. Предварительной причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения", - сообщает пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в полиции, в данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП, сама водитель BMW от медосвидетельствования отказалась. Ход проверки обстоятельств аварии взят прокуратурой Липецкой области на контроль.