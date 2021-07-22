Жителя Ставрополья осудили на 15 лет за попытку склонить заключенных к вступлению в ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Жителя Ставрополья приговорили к 15 годам колонии за вступление в запрещенную на территории РФ организацию "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда. Подсудимый также пытался склонить к вступлению в ИГ двух заключенных.

"Часть 2 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (два преступления). Признан виновным и ему назначено наказание путем частичного сложения наказания, назначенного приговором Александровского районного суда Ставропольского края и Южного окружного военного суда, в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подсудимый совершал противоправные действия в 2020 году. "В июле 2020 года во время отбытия уголовного наказания в Ставропольском крае подсудимый вступил в запрещенную международную террористическую организацию "Исламское государство", а также склонял путем уговоров и убеждения двух лиц из числа отбывающих там наказание к участию в деятельности ИГ", - уточнили в суде.