В горах Кабардино-Балкарии под камнепад попала группа туристов из Москвы

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на помощь группе из восьми человек из Москвы, которая попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом журналистам сообщил в четверг руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР Кантемир Беров.
"В 21:00 22 июля в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Черекском ущелье под камнепад попала туристическая группа из Москвы в составе восьми человек. Три человека получили травмы разной степени тяжести", - рассказал Беров.
На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в составе 17 человек, а также спасательный отряд "Лидер" в составе трех человек.
Так как время пешего подхода к альпинистским ночевкам займет сутки, отправлена заявка, чтобы 23 июля задействовать вертолет Ми-8 МЧС РФ для эвакуации пострадавших.
"В настоящее время спасатели выдвинулись в Чегемское ущелье. В лагере в верховьях ущелья ребята заночуют и выдвинутся далее по маршруту с наступлением светлого времени суток", - пояснил ТАСС заместитель начальника ЭВПСО Альберт Хаджиев. Он также отметил, что путешественники выдвинулись из селения Верхняя Балкария (Черекский район КБР) в сторону Чегемского ущелья и планировали пройти пешим ходом до селения Булунгу (Чегемский район КБР).
О пострадавших
Кроме того, Хаджиев сообщил, что пострадавшие не могут самостоятельно передвигаться, группа выбрала место для ночлега и ждет спасателей.
"Пострадали трое - две девушки и парень, самостоятельно передвигаться не могут, остальные в порядке. Сейчас они остановились на ночлег где-то между Верхней Балкарией и Булунгу и ждут спасателей", - рассказал Хаджиев.
Он добавил, что группа была зарегистрирована в МЧС в установленном порядке.