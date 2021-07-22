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В горах Кабардино-Балкарии под камнепад попала группа туристов из Москвы

В результате ЧП пострадали три человека, к месту происшествия направились 20 спасателей

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на помощь группе из восьми человек из Москвы, которая попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом журналистам сообщил в четверг руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР Кантемир Беров.

"В 21:00 22 июля в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Черекском ущелье под камнепад попала туристическая группа из Москвы в составе восьми человек. Три человека получили травмы разной степени тяжести", - рассказал Беров.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в составе 17 человек, а также спасательный отряд "Лидер" в составе трех человек.

Так как время пешего подхода к альпинистским ночевкам займет сутки, отправлена заявка, чтобы 23 июля задействовать вертолет Ми-8 МЧС РФ для эвакуации пострадавших.

"В настоящее время спасатели выдвинулись в Чегемское ущелье. В лагере в верховьях ущелья ребята заночуют и выдвинутся далее по маршруту с наступлением светлого времени суток", - пояснил ТАСС заместитель начальника ЭВПСО Альберт Хаджиев. Он также отметил, что путешественники выдвинулись из селения Верхняя Балкария (Черекский район КБР) в сторону Чегемского ущелья и планировали пройти пешим ходом до селения Булунгу (Чегемский район КБР).

О пострадавших

Кроме того, Хаджиев сообщил, что пострадавшие не могут самостоятельно передвигаться, группа выбрала место для ночлега и ждет спасателей.

"Пострадали трое - две девушки и парень, самостоятельно передвигаться не могут, остальные в порядке. Сейчас они остановились на ночлег где-то между Верхней Балкарией и Булунгу и ждут спасателей", - рассказал Хаджиев.

Он добавил, что группа была зарегистрирована в МЧС в установленном порядке.

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