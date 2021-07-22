В горах Кабардино-Балкарии под камнепад попала группа туристов из Москвы

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на помощь группе из восьми человек из Москвы, которая попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом журналистам сообщил в четверг руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР Кантемир Беров.

"В 21:00 22 июля в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Черекском ущелье под камнепад попала туристическая группа из Москвы в составе восьми человек. Три человека получили травмы разной степени тяжести", - рассказал Беров.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в составе 17 человек, а также спасательный отряд "Лидер" в составе трех человек.